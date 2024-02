Giappone: Ito accusato di violenza sessuale su due donne, escluso dalla Coppa d’Asia

Junya Ito, attaccante esterno del Reims, è stato escluso dal Giappone per il proseguo della Coppa d’Asia 2024. Alla base di questa decisione, la notizia di accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti da due donne, per fatti risalenti allo scorso giugno sui quali indaga la polizia di Osaka. La Federcalcio nipponica aveva inizialmente deciso di rispedire a casa il giocatore, mentre come riporta Kyodo News, è stato poi deliberato di escluderlo per il momento in via cautelare. Il giocatore si professa innocente e ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare le due donne in questione.

“Abbiamo bisogno di creare un ambiente nel quale i giocatori possono concentrarsi solo sul calcio e abbiamo preso questa decisione pensando alla situazione generale”, ha spiegato il presidente federale Kozo Tashima.

“Avrei voluto arrivare fino in fondo con Ito. E’ un giocatore che ha contribuito alle nostre vittorie e ci dispiace che vada via, ma devo tenere in conto la condizione mentale, non hi creato una squadra che non funziona se manca un calciatore”, ha aggiunto il ct Hajime Moriyasu.