Canoa, Daniele Santini sospeso in via cautelare per doping

Daniele Santini, azzurro della canoa sprint, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, con l’accusa di aver violato gli artt 2.1 e 2.2 (sostanze riscontrate: Stanozololo ed i suoi metaboliti e Methasterone ed i suoi metaboliti). Il controllo, disposto da Nado Italia, ha portato alle seguenti violazioni, e pertanto il canoista italiano è stato sospeso in attesa di accertamenti ulteriori.