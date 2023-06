Regolamento Lecce-Fiorentina: cosa succede in caso di pareggio, finale Playoff Primavera 1 2022/2023

E’ tutto pronto per l’attesa finale dei playoff del campionato di Primavera 1 2022/2023, che vedrà Lecce e Fiorentina contendersi il titolo di campioni d’Italia. I giallorossi, reduci dal primo posto nella regular season, si sono sbarazzati in semifinale del Sassuolo e ora vogliono portare a casa il titolo. La compagine viola, invece, ha eliminato il Torino e spera di rovinare la festa ai salentini strappando loro il titolo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno i tempi supplementari e, qualora il pareggio persistessi, si procederebbe con i calci di rigore.