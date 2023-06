Mondiale U20, Casadei: “Penso solo alla finale con l’Uruguay, non so se torno al Chelsea”

di Michele Muzzarelli 1

Cesare Casadei ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla finale del Mondiale Under 20, che a La Plata vedrà l’Italia affrontare l’Uruguay per il titolo iridato di categoria. “Siamo contenti e carichi, ci abbiamo creduto fin dall’inizio e si è visto in campo perchè la nostra forza è il gruppo – spiega Casadei – Dovremo concentrarci su noi stessi e quello che dobbiamo fare, sicuramente anche l’Uruguay è una squadra forte se è arrivata fin qui.”

A livello personale, Casadei non si è certo ambientato al meglio al Chelsea: “Non credo sia una rivincita personale, sicuramente è stata una stagione complicata anche perchè all’inizio con il trasferimento non è stato facile. Sono arrivato qui con voglia di fare bene, così come tutto il gruppo. Adesso penso alla finale, non so se tornerò al Chelsea ma ci penseremo dopo il Mondiale.” Una battuta anche per l’Inter, impegnata tra poche ore nella finale di Champions: “Non so se riuscirò a vederla, forse dobbiamo allenarci a quell’ora. Sicuramente gli auguro il meglio, all’Inter sono arrivato bambino e lì sono cresciuto.”