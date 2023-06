Il Manchester United punta Kim, ma c’è tempo per il difensore: priorità all’attaccante

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United ha già puntato Kim Min-Jae del Napoli, informando l’agente del difensore di essere interessati al suo tesseramento in estate. Per il sudcoreano, c’è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che può essere esercitata nei primi 15 giorni di luglio. C’è quindi tempo per il difensore. La priorità degli inglesi è invece il centravanti. Tra i tanti nomi fatti, ci sarebbe anche quello di Rasmus Hojlund, classe 2003 dell’Atalanta, che sarebbe eventualmente l’alternativa di Harry Kane.