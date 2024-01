Regolamento Inter-Lazio: cosa succede in caso di pareggio, Supercoppa Italiana 2024

Il regolamento di Inter-Lazio, match valevole per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il trionfo dello scorso anno, vogliono confermarsi i campioni in questa competizione. La squadra biancoceleste, dal suo canto, ha intenzione di fare di tutto per strappare la finale agli avversari. Il regolamento, contrariamente a quando avveniva negli anni precedenti, non prevede la disputa dei tempi supplementare in caso di parità al termine del 90′. Le due squadre, dunque, andrebbero direttamente ai calci di rigore.