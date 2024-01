Regolamento Angola-Namibia: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Angola-Namibia, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Come in tutte le competizioni di una certa importanza, in caso di parità al 90′ tra le due formazioni, le Antilopi Nere Giganti e i Guerrieri Coraggiosi, si procederà con la disputa dei due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora dovesse persistere la parità, via libera ai calci di rigore per decretare la formazione che si qualificherà ai quarti.