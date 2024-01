Lazio, Romagnoli: “Napoli avversario difficile, qui mi sento a casa”

Il difensore della Lazio Romagnoli ha parlato ai media biancocelesti in vista della sfida di domani sera in casa contro il Napoli: “Incontreremo un avversario difficile e che ha bisogno di punti in classifica. Nonostante le assenze restano una squadra molto forte. Sto lavorando bene e con tranquillità e provo come prima cosa ad aiutare la mia squadra a migliorare. La stagione è ancora lunga e mancano tante partite difficili. In questo momento mi sento davvero bene alla Lazio. Qui mi sento a casa”.