Bayern Monaco, infortunio al ginocchio per Kingsley Coman: salterà la Lazio

Non solo Dayot Upamecano. Con ogni probabilità anche Kingsley Coman salterà il doppio impegno di Champions League del Bayern Monaco contro la Lazio. La problematica non sembra di poco conto, visto che riguarda il ginocchio sinistro. Secondo la BILD, infatti, si teme un lungo stop. Anche le prime sensazioni non sono state incoraggianti, visto che Coman non è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe. L’attaccante è stato accompagnato da due membri dello staff medico del Bayern, non riuscendo a poggiare a terra la gamba dolorante. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. Tuchel incrocia le dita in vista dei prossimi impegni, Deschamps fa lo stesso con un occhio all’Europeo.