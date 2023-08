Reggiana-Palermo, Nesta: “Perdere in questo modo fa male. Arriverà la vittoria”

Il Palermo passa sulla Reggiana, dopo un match combattuto e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Nel post gara sono arrivate le parole del tecnico degli emiliani, Alessandro Nesta, che ha sottolineato tutta la sua amarezza e ha cercato di mantenere unito e compatto l’ambiente.

Le parole di Nesta a Sky Sport: “I primi 25 minuti abbiamo giocato molto bene, creato 4 occasioni da goal. Dopo l’espulsione, abbiamo cambiato gara. I ragazzi, comunque, hanno fatto ottima partita. Mi fa arrabbiare perdere, ma l’impegno c’è stato. Contro il Parma non sarà facile, è una partita molto sentita in città. Non ci dobbiamo far buttare giù da questa sconfitta. Prima poi la vittoria arriverà”.