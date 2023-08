Europei femminili volley 2023: l’Italia vola in semifinale, demolita la Francia

Se arrivare in semifinale era l’obiettivo minimo, si può dire che l’Italia l’abbia ampiamente centrato. Grazie al successo in tre set ai danni della Francia nella partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2023 di volley, le ragazze di Davide Mazzanti hanno infatti proseguito il loro percorso netto, guadagnandosi un posto tra le migliori quattro d’Europa senza perdere neppure un set. Dopo la sofferta vittoria contro la Spagna, le azzurre hanno ottenuto un altro successo al Palazzo Wanny di Firenze, mandando al tappeto la compagine transalpina per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13).

Come suggerisce il punteggio, c’è stata partita esclusivamente nel secondo set ma la “colpa” è dell’Italia, che si è concessa una piccola flessione in mezzo a due parziali dominati in lungo e in largo. Serata da incorniciare davvero per tutte le azzurre, dalle solite Antropova e Pietrini fino alla subentrante Egonu, sempre molto preziosa e acclamata dal pubblico. A separare l’Italia dalla finale, adesso, c’è soltanto la vincente del match Turchia-Polonia, in programma mercoledì 30 agosto.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE QUARTI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Partenza clamorosa dell’Italia, che si issa immediatamente sul 7-0 con Orro al servizio e gli attacchi vincenti di Pietrini e Antropova. La Francia si sblocca, ma non riesce a contrastare in maniera efficace la superiorità avversaria e, con il passare del tempo, precipita nel punteggio. Le azzurre non si limitano però a vincere, ma surclassano le avversarie e lo fanno regalando spettacolo al pubblico fiorentino, che applaude a scena aperta. Il primo set, senza storia, si chiude per 25-14.

Molto più equilibrato il secondo parziale, l’unico davvero in bilico fino alla fine tanto che si decide ai vantaggi. L’Italia parte male e spesso si ritrova indietro nel punteggio, riuscendo comunque poi a ristabilire l’equilibrio. La Francia però non molla e tiene botta, annullando i primi due set point. Le azzurre fanno lo stesso e salvano le prime due chance, spuntandola alla lunga per 29-27 grazie a un muro di Pietrini. A senso unico, infine, anche il terzo set, in cui l’Italia prevale con un sonoro 25-13 e stacca meritatamente il pass per le semifinali.