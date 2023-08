Highlights e gol Young Boys-Maccabi Haifa 3-0: Champions League 2023/24 (VIDEO)

Vittoria consistente per il Young Boys che affondano il Maccabi Haifa per 3-0: a segno Itten al 23eismo e Ugrinic al 46esimo. Chiude il tabellino dei marcatori Seck con autogol. Abbandonano il sogno di accedere ai giorni della Champions League 2023/24 gli israeliani. Di seguito il video con gli highligths.

Young Boys 3-0 Maccabi Haifa

Goal- Filip Ugrinić hit the ball well in front of him in the penalty area and scored.#YBMAC #GuinnessBBNMatchday #ChristineNampeera #bubagirl #Esther #viralvideo #bubagirl #AlNassr pic.twitter.com/S1yFpi9xaL

