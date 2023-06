Gundogan ringrazia il City: “La più grande esperienza della mia carriera. Sempre nel mio cuore”

Ilkay Gundogan saluta il Manchester City dopo la firma al Barcellona. “È stato un grande privilegio e piacere per me far parte del Manchester City negli ultimi sette anni. Questa città è diventata la mia casa e mi sono sentito parte della famiglia. Ho avuto la fortuna di vivere così tanti momenti indimenticabili. Capitanare questa annata speciale è stata la più grande esperienza della mia carriera”.

Poi i ringraziamenti: “Innanzitutto, vorrei ringraziare Pep Guardiola. Non dimenticherò mai il privilegio, perché ho giocato a lungo e imparato tanto sotto la sua guida. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, passati e presenti, che hanno svolto un ruolo speciale nel rendere il mio tempo qui così meraviglioso. Infine, vorrei ringraziare gli incredibili tifosi. Mi hanno supportato da quando sono entrato nel team e devo loro molto a loro. Questo club mi ha aiutato a realizzare tutti i miei sogni e sarò sempre grato per questa opportunità. Il City sarà sempre nel mio cuore”, ha dichiarato Gundogan.