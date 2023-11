Real Madrid, la società invita la famiglia aggredita a Montjuïc per il match del Bernabeu contro il Valencia

Il Real Madrid si dimostra, ancora una volta, una società dal cuore d’oro. Nel Clasico contro il Barcellona, dopo la vittoria, ci sono stati scontri e disordini che non appartengono al mondo del calcio in tutta la sua totalità. Per avvicinarsi alle famiglie colpite, la società madrilena ha deciso di invitare la famiglia aggredita al Benrabeu per il prossimo match interno del Real Madrid contro il Valencia.

La famiglia, che aveva assistito al match del Clasico, nel pre gara è stata aggredita verbalmente e non solo da un gruppo di ultras del Barcellona. Sabato scorso nei pressi di Montjuïc , gli ultras del Barcellona, ​​oltre ad insultare un bambino di sette anni, gli hanno lanciato un petardo per il solo fatto di indossare una sciarpa del Real Madrid. Per dimostrare la vicinanza della società alla famiglia, il club di Florentino Perez ha deciso di invitarla per il match contro il Valencia.