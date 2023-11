Highlights e gol West Ham-Arsenal 3-1, Carabao Cup 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 30

L’Arsenal dice addio alla Carabao Cup dopo la sconfitta esterna contro un super West Ham che ha messo in palese difficoltà gli uomini di Arteta che comunque, c’è da dirlo, ha deciso di giocarsi il match di coppa con le seconde linee. Ciò nulla toglie alla grande prestazione degli uomini di Moyes che grazie ai gol di Kudus, Bowen ed autogol di White si sono portati a casa il match e la qualificazione. Odegaard in pieno recupero ha spostato qualcosa solo in chiave statistiche. Queste le emozioni del match.