Il centrocampista croato ha deciso di lasciare il Real Madrid dopo 13 anni con la camiseta blanca, la lettera ai tifosi.

La stagione del Real Madrid non è stata una di quelle che i tifosi dei Blancos ricorderanno più delle altre, ma per Luka Modric sarà indimenticabile. Se si pensa ai migliori centrocampisti degli ultimi 20 anni, il nome del croato salta fuori, sempre. Tra i centrocampi più iconici della storia di questo sport, non può mancare il trio formato da Casemiro, Kroos e Modric, appunto.

Il Real Madrid ha vinto tantissimo dall’arrivo di Modric nella capitale spagnole e il merito è anche dell’ex centrocampista del Tottenham. Fare il conto dei trofei vinti dal croato a Madrid è un’impresa difficile, basti pensare alle sei Champions League conquistate tra il 2014 e il 2024. Oggi però, ormai quarantenne, Modric ha deciso di dire adios ai Blacos dopo il Mondiale per Club.

Modric saluta il Real Madrid: la lettera ai tifosi è da brividi

Luka Modric avrà modo di salutare il Santiago Bernabeu in occasione dell’ultima giornata di campionato contro la Real Sociedad. Poi ci sarà il Mondiale per Club, l’ultimo grande appuntamento, ma lontano dalla Spagna. Il centrocampista ha annunciato il suo addio con una lettere davvero emozionante.

“Cari madridisti: è arrivato il momento. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine… Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu. Sono arrivato nel 2012 con l’illusione di vestire la maglia della migliore squadra del mondo e con l’ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una delle epoche di maggior successo del miglior club della storia“.