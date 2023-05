Real Madrid, Asensio lascerà il club a fine stagione: si pensa al sostituto

Marco Asensio lascerà il Real Madrid a scadenza a fine stagione, andando via a zero. Una decisione sofferta quella presa dal giocatore che voleva restare in blancos: le garanzie tecniche però non gli sono state fornite e lui ha scelto di guardarsi attorno. Nel suo futuro potrebbe esserci sia l’Italia che l’Inghilterra o il Psg che già in passato si era fatto in avanti. A sostituirlo invece al Real potrebbe essere Brahim Diaz, anche se la società spagnola andrà alla ricerca anche di un attaccante che possa alternarsi con Benzema. Secondo “As”, Florentino Perez potrebbe piazzare un grande colpo: Harry Kane. Nel caso in cui fosse impossibile portarlo a Madrid, nell’operazione di potrebbe inserire Eden Hazard.