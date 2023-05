Sudtirol-Reggina, infortunio Masiello: costretto a lasciare il campo in barella

Costretto ad uscire in barella Andrea Masiello dal match tra Sudtirol e Reggina, valevole per i quarti di finale dei playoff di Serie B. Il giocatore si è fatto male in un contrasto difensivo con l’attaccante Canotto: dopo aver provato a fermarlo, il giocatore viareggino è rimasto a terra dolorante, prima di essere trasportato in ospedale per ulteriori controlli.