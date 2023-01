LIVE – Sci di fondo, sprint Coppa del Mondo Livigno 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della sprint maschile e femminile di Livigno, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Si riparte dopo il Tour de Ski, dove Johannes Hoesflot Klaebo e Frida Karlsson hanno praticamente dominato la scena. Occhi puntati anche sull’Italia, con un Federico Pellegrino in grande forma così come Francesco De Fabiani e Simone Mocellini. Appuntamento alle ore 10.45 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 13.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Appuntamento a domani con la team sprint di Livigno!

KLAEBO VINCE ANCORA! Il norvegese trionfa a Livigno, ma per un’incollatura su un grande Jouve che è secondo! Completa il podio lo svizzero Riebli. Per Klaebo arriva la vittoria numero 64 in carriera tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi.

14.50 – Partita la finale!

14.47 – Tutto pronto per la finale maschile! Tutti contro Klaebo, il grande favorito: in pista con lui ci sono Grond, Riebli, Jouve, Golberg e Jay

14.40 – Jonna Sundling vince la sprint a tecnica libera di Livigno! Podio tutto svedese con Dahlqvist e Ribom alle sue spalle!

14.36 – Tempo di finale femminile! Si giocano la vittoria di Livigno quattro svedesi, una statunitense e una svizzera: in pista Sundling, Svahn, Ribom, Dahlqvist, Faehndrich e Kern.

14.33 – PELLEGRINO FUORI IN SEMIFINALE, la seconda semifinale risulta più veloce e passano in quattro: Grond, Riebli, Golberg e Jay. Niente finale per l’azzurro

14.31 – Inizia la seconda semifinale, in pista ci sono Grond, Bolger, Riebli, Golberg, Jay e Novak.

14.27 – Pellegrino terzo al fotofinish! Buona prova dell’azzurro, alle spalle di Klaebo e Jouve. Chicco dovrà sperare nel ripescaggio

14.23 – Ecco la prima semifinale maschile! Federico Pellegrino chiamato a misurarsi con Klaebo, Chanavat, Jouve, Northug e Anger.

14.21 – Dahlqvist e Kern in finale, passano come lucky loser Faehndrich e Svahn dalla prima semifinale!

14.18 – Partita la seconda semifinale femminile, in pista le seguenti atlete: Dahlqvist, Kern, Gimmer, Melling, Hagstroem, Brennan.

14.15 – Le svedesi Sundling e Ribom in finale! Terzo e quarto posto per Faehndrich e Svahn che sperano nel ripescaggio come lucky loser

14.12- Tempo di semifinali femminili! Ecco la prima semifinale con Sundling, Ribom, Janatova, Faehndrich, Svahn e Fischer. Ricordiamo che nessuna italiana si è qualificata per il penultimo atto

14.09 – Ecco il quadro delle due semifinali maschili

Prima semifinale: Klaebo, Chanavat, Jouve, Pellegrino, Northug, Anger. Seconda semifinale: Grond, Bolger, Riebli, Golberg, Jay, Novak.

14.08 – Anche Graz saluta la gara, ultimo posto per lui nella batteria vinta da Bolger davanti a Jay

14.05 – Ecco l’ultima batteria, per l’Italia scende in pista Davide Graz

14.01 – Eliminati Mocellini e Ticco, come da pronostico Golberg e Grond passano il turno

13.58 – Ecco Simone Mocellini nella quarta batteria, grande attesa per l’azzurro che però deve vedersela con Golberg e Grond. Con loro anche l’altro azzurro Ticco

13.56 – Niente da fare per Hellweger, che ci prova nel finale ma viene eliminato. Passano Chanavat e Riebli

13.52 – Ecco la terza batteria, con l’azzurro Michael Hellweger impegnato. Il francese Chanavat sembra l’uomo da battere in questo sestetto

13.51 – Pellegrino in semifinale! Seconda posizione per Chicco alle spalle di Jouve, bene così! Anger in questo momento è lucky loser

13.48 – Ecco la seconda batteria con Federico Pellegrino! Lo svedese Edvin e il francese Jouve tra gli avversari più pericolosi

13.46 – Klaebo vince in controllo la prima batteria! Alle sue spalle l’altro norvegese Even Northug

13.44 – Parte la prima batteria, subito il fuoriclasse Klaebo in pista!

13.42 – Tra pochi istanti il via alle batterie maschili!

13.40 – Fuori anche Pittin, che è quarta! Di seguito le semifinali delineate

Prima semifinale: Sundling, Ribom, Janatova, Faehndrich, Svahn e Fischer. Seconda semifinale: Dahlqvist, Kern, Gimmer, Melling, Haegstroem, Brennan.

13.33 – E’ il momento dell’ultima batteria, con Cristina Pittin in pista. Al momento le lucky loser sono Fischer e Brennan

13.33 – Anche Monsorno esce di scena, quinto posto per l’azzurra. Prime due posizioni per Kern e Melling

13.29 – Quarta e penultima batteria, Nicole Monsorno impegnata per i colori azzurri

13.28 – Niente da fare anche per Ganz, quarta nella terza batteria e fuori dal gioco delle lucky loser. Avanzano in semifinale Janatova e Hagstroem.

13.24 – E’ il momento della terza batteria, che vede al via l’azzurra Caterina Ganz

13.23 – Eliminata Sanfilippo, che chiude al quinto posto. Passaggio del turno per Sundling e Svahn come da pronostico.

13.19 – Ecco la seconda batteria con Federica Sanfilippo, fresca di addio al biathlon tra mille polemiche. Sundling e Svahn sono le favorite di questa heat

13.18 – Prime posizioni per Ribom e Faehndrich, che passano in semifinale. Attuali lucky loser Fischer e Quintin.

13.15 – Inizia la prima batteria! Nessuna italiana al via

13.10 – Tra pochi minuti il via con le batterie femminili, sono quattro le azzurre che hanno superato la qualificazione: Federica Sanfilippo, Caterina Ganz, Nicole Monsorno e Cristina Pittin.

13.10 – Buongiorno ai lettori di Sportface! Tutto pronto a Livigno per la fase finale della sprint maschile e femminile in tecnica classica di Livigno!