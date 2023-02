Real Madrid, Ancelotti: “Chi vince domani è campione del mondo, siamo pronti”

“Una sfida molto importante, con in palio un titolo molto pesante. Non è facile arrivare qui, il percorso per farlo è molto lungo, ma chi vince domani è campione del mondo. Per me è la sesta finale in 40 anni e arrivarci capita davvero poche volte”. Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti prima della finale di domani contro l’Al-Hilal. “Loro hanno una buona squadra, con importanti qualità individuali e giocatori esperti, hanno eliminato il Flamengo, sono in finale al Mondiale per club e hanno il nostro massimo rispetto”. Poi il tecnico del Real Madrid ha continuato: “Le sconfitte con Barcellona e Maiorca ci hanno fatto male, ma continuiamo ad avere fiducia in noi e continuo a pensare di avere un organico superiore a quello della scorsa stagione”.

Prenderanno parte alla sfida anche Benzema e Militao, dopo aver saltato la semifinale: “Se sono qui è perché pensiamo che possano giocare, vedremo nell’ultimo allenamento”, ha spiegato Ancelotti. “Sapevamo che gennaio ci sarebbe costato punti e infortuni, ma ora siamo cresciuti, stiamo meglio, stanno meglio giocatori importanti come Valverde e Modric. Adesso arriva il momento chiave della stagione, quello decisivo, siamo pronti”.