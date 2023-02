Scherma, l’Italia brilla anche nella spada: undici azzurre al tabellone principale di Barcellona

La giornata della scherma italiana si chiude in bellezza, con tutte le undici azzurre impegnate nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile di Barcellona che si sono qualificate al tabellone principale. Qualificate automaticamente per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria, alle quali si sono aggiunte Gaia Traditi e Nicol Foietta, autrici di un percorso netto nella fase a gironi con sei vittorie in altrettanti incontri disputati.

Nel main-draw ci saranno anche Roberta Marzani, che ha sconfitto la cinese Tang per 15-11 nel match decisivo, Alice Clerici, dopo il successo con l’israeliana Lando per 15-9, Alice Pizzini grazie alla vittoria per 10-9 sulla polacca Trzebinska, Alessandra Bozza, che ha superato la statunitense Watrall per 15-8 e Sara Maria Kowalczyk, che ha avuto la meglio della estone Beljajeva per 15-7. Giulia Rizzi non è partita per Barcellona a scopo precauzionale per un problema fisico. Nella giornata di domani, sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 9:00 inizierà la prova individuale per quanto concerne il tabellone principale. Domenica, invece, è prevista la grande chiusura con la competizione a squadre, alla quale l’Italia si presenterà con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria.