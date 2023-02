Sanremo 2023, a che ora cantano Giorgia ed Elisa in duetto? Orario preciso cover

Quarta serata a Sanremo 2023, quella dedicata alle cover: tra le più attese, quella di Giorgia (in gara) con l’ospite Elisa, a che ora cantano? Le due super artiste andranno a ripercorrere un revival del 2001, cantando Luce (tramonti a nord-est), che vinse quell’edizione e lanciò definitivamente Elisa, e Di sole e d’azzurro di Giorgia che si piazzò in seconda posizione. Le due cantanti proporranno i due brani in duetto, ecco l’orario preciso: da scaletta ufficiale, alle ore 22.41 di stasera, venerdì 10 febbraio.