Rayo Vallecano-Siviglia, c’è anche Francesco Totti in tribuna in compagnia del figlio Cristian (FOTO)

Spettatore d’eccezione in tribuna per la sfida che chiude il turno di Liga tra Rayo Vallecano e Siviglia. Sugli spalti c’è infatti seduti a gustarsi l’incontro anche Francesco Totti, inquadrato dalle telecamere e al quale anche il profilo social del campionato spagnolo ha dedicato un post. Totti è in compagnia del figlio Cristian, che da poche settimane ha lasciato il Frosinone proprio per trasferirsi al Rayo.