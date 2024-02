Saudi League, Benzema torna ad allenarsi con l’Al-Ittihad: decisivo l’intervento del governo

Altra giornata di allenamenti Karim Benzema, che è tornato a lavorare insieme ai compagni dell’Al Ittihad dopo quasi un mese di assenza. Ora ciò che deve migliorare è il rapporto tra l’attaccante francese e il tecnico del club, l’argentino Gallardo. Secondo quanto riporta Marca, per il bene della squadra sono intervenute le alte sfere del calcio saudita, che di certo non avrebbero gradito un trasferimento dell’ex Real Madrid dopo solamente pochi mesi in Arabia. Un danno d’immagine enome, sarebbe stato. Il lavoro di mediazione svolto dal Ministero dello Sport sembra abbia funzionato, e non era affatto scontato visto il carattere forte sia del tecnico che del calciatore. Ma alla fine Karim è tornato, anche se il suo ritorno in campo ancora non è chiaro quando avverrà. L’Al Ittihad giocherà mercoledì contro l’Al Tai per la Pro Saudi League