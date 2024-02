Nazionali, Paolo Nicolato è il nuovo ct della Lettonia

Ricomincia dalla Lettonia Paolo Nicolato. L’ex tecnico dell’Under 21 azzurra, la cui esperienza si è conclusa la scorsa estate, è infatti diventato il nuovo ct della Nazionale lettone. Prende il posto di Daini Kazakevics, esonerato lo scorso novembre dopo aver raccolto una vittoria e nove sconfitte nelle ultime dieci uscite. “Ci ha impressionato per la sua personalità, per le sue conoscenze tattiche – ha spiegato il presidente federale Vadim Lashenko – Per noi era anche molto importante che il nuovo ct potesse vivere in Lettonia tutto il tempo, non solo sporadicamente. Sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta”.