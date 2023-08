Rapid Vienna-Fiorentina, Barisic: “Bravi noi. Ora ce la giocheremo anche al ritorno”

Il primo atto della sfida fra Rapid Vienna e Fiorentina, gara valevole per l’andata dei playoff di Conference League, è andata ai padroni di casa che si sono imposti per una rete a zero. Gli austriaci ora, nella settimana che verrà, dovranno giocarsela anche al Franchi e difendere il vantaggio per passare alla fase a gironi della competizione. Il tecnico, Barisic, ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Barisic: “Le congratulazioni vanno soprattutto alla squadra, nel primo tempo abbiamo attaccato alto gli avversari portandoli a sbagliare. Nella ripresa i viola hanno mostrato le loro qualità, ma siamo riusciti a non concedere molto. L’atmosfera stasera era incredibile, non ho mai visto niente del genere in questo stadio, il nostro obiettivo è di rendere i tifosi contenti. Siamo stati coraggiosi nel primo tempo giocando da squadra. Siamo stati bravi ad entrare in campo con la mentalità giusta, a non rinunciare ad attaccare e a rimanere lucidi in ogni situazione di campo. Peccato che non abbiamo sfruttato alcune circostanze favorevoli nella ripresa dove con poco avremmo potuto essere ancora pericolosi. La qualificazione rimane in bilico, occorrerà fare a Firenze la stessa prestazione fatta oggi, senza dimenticare il valore dei nostri avversari. Questa gara ci ha dato la consapevolezza che possiamo giocarcela, e credo che potremmo dire la nostra anche al ritorno“.