Calcio femminile: il Barcellona travolge 5-0 la Juventus nel Trofeo Gamper

Le padrone di casa si impongono sulla Juventus, tra le mura amiche, davanti a 5485 spettatori, con il risultato di 5-0. Per le Juventus Women la serata in terra catalana si rivela complicata già nel primo tempo, chiuso dal Barça avanti di quattro gol. Reti di Graham, Bruna e Vicky, con in mezzo l’autorete, sfortunatissima, di Lenzini. Nella ripresa arriva poi la quinta rete con la firma di Mapi Leon.