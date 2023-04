Bayern, Tuchel: “Caso Manè-Sanè chiarito. L’accaduto ha avuto n effetto purificante”

Thomas Tuchel ha parlato pubblicamente di quanto successo tra Manè e Sanè dopo la sconfitta di Manchester. “Eravamo preoccupati, è stato un incidente grave ed era importante chiarire la questione prima di ricominciare gli allenamenti. Lo abbiamo fatto, abbiamo chiarito tutto in modo da poterci allenare di nuovo positivamente insieme”. Tuchel assicura che da quanto successo la squadra ne uscirà migliore: “Il modo in cui entrambi i giocatori coinvolti l’hanno gestita, e il modo in cui gli altri giocatori l’hanno gestita, ha avuto un effetto purificante”.