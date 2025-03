Lo scatto di Valentino Rossi mette i brividi: il campione non si nasconde, lasciando spiazzati tutti i suoi fan, letteralmente estasiati

Dopo aver compiuto appena qualche settimana fa 46 anni e aver celebrato a sufficienza il “suo” numero, Valentino Rossi si è ritrovato di nuovo al centro di una festa e di alcuni scatti che hanno messo i brividi. L’ex campione di Moto GP è ormai un personaggio di dominio pubblico, ben al di là del suo sport. Tutti vogliono sapere i suoi movimenti anche nella vita privata dove tutto va a gonfie vele con la sua Francesca Sofia Novello e le due bimbe nate dalla loro unione. Giulietta, venuta alla luce a marzo 2022 e Gabriella, nata a gennaio di quest’anno.

Soprattutto è la nota modella a “informare” i suoi followers attraverso i social di cosa accade nella sua famiglia e di riflesso in quella di Valentino. I due si erano conosciuti quando lui gareggiava come pilota di MotoGP e lei era “un’ombrellina”. Da lì hanno iniziato a frequentarsi da amici e dopo un anno hanno capito che stavano bene insieme e si sono uniti, facendo nascere la bella famiglia che hanno messo su oggi.

Valentino Rossi da brividi, lo scatto intenerisce tutti!

Dopo aver festeggiato a febbraio il proprio compleanno, questa volta è toccata alla piccola Giulietta dover spegnere le candeline. Nei giorni scorsi ha compiuto tre anni. E la coppia ha messo su una festicciola per celebrare la ricorrenza. Il tutto è stato testimoniato con alcuni scatti bellissimi apparsi sul profilo Instagram della modella.

“Tre anni che ci riempi la vita. Buon compleanno Amore” si legge sotto il post in cui appare anche lo stesso Valentino Rossi in un tenerissimo scatto con in braccio la festeggiata. Mentre Francesca ha tra le sue braccia la più piccola di casa, Gabriella. Molte le reazioni da parte dei fan, rimasti emozionati, che non hanno perso modo di fare i propri auguri alla coppia sotto allo stesso post. La festa è andata in scena a Tavullia, dove “The Doctor 46” è cresciuto.

Sono sempre più le immagini che immortalano, negli ultimi tempi, Valentino Rossi in teneri scatti di vita privata o con la famiglia. Tra un impegno e l’altro, naturalmente. Il motociclista non fa mancare nulla alle sue donne di casa, così come i momenti di svago (nei giorni scorsi era presente al concerto di Jovanotti), nonostante sia spesso impegnato nelle gare dove, pur essendosi ormai ritirato dalla MotoGP, continua a competere a grandi livelli.