Modena verso il Genoa, Bianco: “Impossibile batterli senza coraggio”

Coppa Italia che entra nel vivo in quel di agosto con i turni preliminari che saranno definiti presto. Oggi è la vigilia del match fra Modena e Genoa. A riguardo è intervenuto il mister degli emiliani, Paolo Bianco, che ha spiegato le difficoltà a cui dovrà cercare di sopperire la sua squadra.

Le parole di Bianco: “Sarà sicuramente una partita difficile per il livello dell’avversario e per l’ambiente che troveremo. Abbiamo svolto un mese di lavoro quasi perfetto in cui i ragazzi hanno sempre risposto in maniera positiva alle nostre richieste, domani sarà l’occasione per capire realmente a che punto è la squadra. Sono convinto che possiamo fare bene e passare il turno. A Gilardino faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione. L’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro da subentrato e arrivando dal settore giovanile”.