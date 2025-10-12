Qualificazioni Mondiali, Croazia la prima europea a intravedere da vicino gli States: ecco anche gli altri risultati

La Croazia è la prima nazionale a vedere gli Stati Uniti non più come un miraggio. La vittoria contro Gibilterra ha avvicinato ancora di più la prima formazione del gruppo L al prossimo Mondiale. Hanno vinto anche la Danimarca, la Polonia e la Romania all’ultimo respiro in una serata i cui tempi di recupero sono stati decisivi.

La Croazia vede gli States, la Grecia dà battaglia alla Danimarca, ok anche la Polonia

La Danimarca ha fatto il bis contro la Grecia, concedendo però qualcosa nell’ultima parte di match. Il 3 a 0 in casa degli ellenici è diventato un 3 a 1 in Danimarca, segnato dalle reti di Hojlund, Andersen e Damsgaard. Per la Grecia ha accorciato Tzolis nella ripresa, quando i danesi sembravano controllare il match.

Per il gruppo G, la Polonia si è portata a casa una vittoria convincente in casa della Lituania. Szymański e Lewandowski hanno segnato rispettivamente nel primo e nel secondo tempo e hanno messo in cassaforte tre punti molto importanti in ottica qualificazione, concedendo ai polacchi l’occasione di accorciare dalla Germania.

Per quanto riguarda invece la situazione del gruppo H, saldamente nelle mani degli austriaci, forti di tre punti di vantaggio nei confronti della Bosnia, è il tempo di recupero a dare un twist al match. Dopo i minuti regolamentari bloccati sullo 0 a 0, Ghiţă ha regalato i tre punti alla Romania, senza però cambiare il primo posto austriaco e il secondo bosniaco.

La Croazia ha passeggiato contro Gibilterra. Fruk ha dato inizio alle danze nella prima frazione, Sucic ha segnato per il raddoppio nella seconda. Il neo del match è il rigore sbagliato da Majer, che per fortuna della Croazia è stato compensato dalla rete del già citato Sucic e seguito infine da quella di Erlic. In questo momento, i croati sono in testa al gruppo L con tre punti di vantaggio sulla Cechia, che ha clamorosamente perso contro le Faroe.