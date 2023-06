Qualificazioni Europei 2024: Lituania e Bulgaria si sbloccano, il Lussemburgo piega il Liechtenstein

Lituania e Bulgaria sbloccano la classifica che le vedevano ancora ferme a quota zero punti ma rimandano l’appuntamento con la prima vittoria. E’ questo il verdetto della sfida delle qualificazioni agli Europei 2024 che si è disputata a Kaunas nel gruppo G. Si tratta della terza sfida del raggruppamento per i bulgari, la seconda soltanto per i baltici, che passano in vantaggio con Girdvainis al 15′. La gioia dura però pochissimo, visto che appena due minuti dopo i padroni di casa rimangono in dieci uomini in virtù del fallo da ultimo uomo di Lasickas che viene inevitabilmente espulso. E così, gli ospiti assaltano la diligenza e pareggiano i conti con Petkov poco prima della mezzora. Nella ripresa a quel punto sono i bulgari a dover fare la partita vista la superiorità numerica, ma non riescono a ribaltare il punteggio e alla fine recriminano maggiormente per il pari.

Nell’altra sfida delle ore 15, in un derby tra microstati mitteleuropei, è il Lussemburgo a ottenere la vittoria per 2-0 contro il Liechtenstein. Di Sinani e Rodrigues le reti che nel secondo tempo decidono la partita disputata a nella città di Lussemburgo. La squadra di casa ora sogna e raggiunge quota quattro punti nel girone J, fermi a zero gli ospiti.