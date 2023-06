Italia-Olanda, Mancini: “Già iniziato nuovo percorso. Fortuna che il Napoli ha preso l’allenatore…”

“Io scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Per fortuna che il Napoli ha preso l’allenatore, sennò… Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima. Retegui? Certo che giocherà, era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi e ci saranno dei cambi. Domani è sempre una partita internazionale importante, anche se non conta per il primo posto giocheremo per vincere”. Lo ha detto il ct dell’Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Olanda a Enschede valida per il terzo posto in Nations League: “Domani si chiude un’era? Posso dire che il nuovo percorso è già iniziato, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci sono diverse competizioni giovanili e abbiamo lasciato dei giocatori all’under per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. La strada è già stata intrapresa. Purtroppo c’è stata la parentesi del Mondiale, dove siamo usciti immeritatamente, ed è stato l’unico momento negativo, ma siamo arrivati alla fase finale della Nations per due anni consecutivi, anche se volevamo vincere. Se uno è ct della Nazionale è felice a dispetto di tutto, poi si è scontenti se si perde una partita”.