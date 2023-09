Vuelta 2023, Evenepoel: “Sono orglioso per la mia risposta a questa giornata dura”

Dopo la vittoria nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2023, la Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua di 156,5 chilometri, Remco Evenepoel ha commentato la prestazione. Ecco le parole del corridore della Soudal Quick-Step: “Ieri è stata una giornata molto difficile. Non sono riuscito a dormire troppo, ho passato una brutta notte, ho avuto molti pensieri negativi. Oggi mi sono alzato e ho pensato: ‘approfitta della giornata’. Sono contento di aver vinto la mia seconda tappa, mi sentivo molto bene: ho risposto all’attacco di Lopez e sono rimasto solo in testa con Bardet. Ci siamo messi d’accordo per andare avanti insieme, sono molto orgoglioso della risposta che ho dato. Prossimi obiettivi? La maglia a pois e altre vittorie di tappa”.