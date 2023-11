Qualificazioni africane Mondiali 2026: vince il Marocco, pari per Camerun e Senegal. Cade il Ghana

In Africa si stanno giocando le Qualificazioni per i prossimi Mondiali 2026. Nella serata in cui si sono giocate gran parte delle partite, sicuramente balza agli occhi il passo falso del Ghana che, fuori casa, è incappato nella sconfitta contro il Comoros. Una sconfitta per certi versi clamorosi, vista la differenza sulla carte delle due rose, ma che fa piombare proprio il Comoros al primo posto in classifica a quota sei punti.

Altra sconfitta clamorosa quella del Sud Africa che è caduta in casa del Rwanda. I gol per i padroni di casa portano i sigilli di Nsuti e di Mugisha. Mezzi passi falsi anche Camerun e Senegal che non sono andati oltre il pareggio, rispettivamente, contro la Libia e contro il Togo. Per il Camerun non è bastato il gol dell’ex meteora della Serie A Nchtam, visto il pareggio della Libia da parte di Aleiyan. Per il Senegal invece pareggio spompo di reti, per 0-0. Chi non ha tradito le attese invece è stato il Marocco che, nonostante il rigore sbagliato in apertura da Hakimi , è passato in casa della Tanzania con i gol di Ziyech e dell’autogol di Mwaikenda. Passa anche la Tunisia in casa del Malawi grazie al gol di Msakni che ha deciso il match.