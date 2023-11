Lukaku, parla il padre: “Al posto di Romelu sarei andato in Arabia. Fischi con l’Inter? Ho spento la tv”

Il padre di Romelu Lukaku, il 56enne Roger, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano belga La Derniere Heure parlando della nuova avventura del figlio in Italia con la maglia della Roma. Una decisione che non convince fino in fondo Lukaku senior: “Al posto di Romelu sarei andato in Arabia Saudita, avrei pensato più a me stesso – afferma – Avrebbe guadagnato qualcosa come 45 milioni a stagione per tre stagioni, quando hai 30 anni e due figli devi pensare a tutto. Avrebbe dovuto parlare con Tedesco per mantenere il posto in nazionale, come ha fatto Ronaldo con il Portogallo. Ma lui è voluto rimanere in Europa e io rimango il suo primo tifoso. La Roma è comunque una scelta giusta.”

Roger Lukaku polemizza poi sui fischi ricevuti dal centravanti giallorosso in occasione del suo ritorno a San Siro come avversario dell’Inter. “Mi ha rattristato molto vedere com’è stato trattato, mi sono sentito come se fischiassero anche me. Durante l’intervallo ho spento la tv e non l’ho riaccesa, se penso a quanto ha fatto per l’Inter… So che ha la pelle dura, ma anche lui ha i suoi limiti.” Infine una battuta su una sua dichiarazione del 2018: “Non mi rimangio di aver detto che Romelu è il miglior centravanti del mondo. Haaland ha vinto la Champions ed è capocannoniere in Premier, Romelu ha avuto sfortuna a perdere la finale. Ma per il resto non c’è nessuno migliore di lui.”