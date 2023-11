Arda Turan truffato da una banca: “Ho perso tutti i miei risparmi, 13 milioni scomparsi”

Truffa multimilionaria ai danni di alcuni giocatori e anche ex giocatori turchi o del campionato turco. I calciatori in questione sarebbero stati ingannati da una banca di Istanbul, con cui avevano investito in un fondo dato come certamente fruttuoso, e invece avaro di profitti e anzi destinato a far perdere milioni di euro a chi aveva depositato i propri risparmi. Tra i raggirati, anche Arda Turan, un passato all’Atletico Madrid e al Barcellona, ora allenatore di una squadra dilettantistica, che a Sport ha raccontato la terribile disavventura: “Tutti i miei risparmi di una vita sono finiti in fumo in un istante. Il direttore di una filiale della banca mi ha ingannato. Ho perso più di 13 milioni di euro, tantissimo soldi che avevo guadagnato nella mia carriera”.