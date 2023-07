Juventus, Fagioli salta il Summer Tour per una tonsillite

“Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite”. Lo ha annunciato la società bianconera con un tweet, in vista della tournée negli Stati Uniti che toccherà come tappe San Francisco, Los Angeles e Orlando. Avversari Barcellona, Milan e Real Madrid. Fagioli era regolarmente tra i convocati di ieri, a differenza di Adrien Rabiot, ai box per un fastidio al polpaccio. Nella scorsa stagione, Fagioli ha collezionato 37 presenze con 3 gol e 5 assist in tutte le competizioni.