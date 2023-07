Psg, ultimatum a Mbappé: rinnovo entro luglio o sarà venduto

Continuano i problemi tra il Psg e Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la società avrebbe inviato una lettera, dai toni perentori, al giocatori. In quest’ultima si deduce un chiaro ultimatum, o rinnova entro fino luglio o sarà sul mercato, perchè a Parigi nessuno intende farlo andar via la prossima stagione a parametro zero. “Abbiamo discusso di un ingaggio molto ambizioso, che siamo riusciti ad approvare solo in parte, viste le condizioni del calciomercato e i vincoli normativi, completamente al di fuori del nostro controllo. Eppure, abbiamo cercato lo stesso di soddisfare le richieste diversamente da quanto avremmo fatto per qualsiasi altro calciatore, senza che esse risultare fatali per la società”.