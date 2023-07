Wimbledon 2023, Cocciaretto: “Vittoria inaspettata. Grande motivazione in vista del terzo turno”

“Sono felicissima e non mi aspettavo di vincere questa partita. Mi sono presentata a Wimbledon con poca esperienza su questa superficie, ma sto affrontando questo torneo con la motivazione di accrescere il mio tennis“. Sono queste le prime parole di Elisabetta Cocciaretto che ha raggiunto con un nuovo successo, il terzo turno a Wimbledon. “Il mio gioco può adattarsi a questa superficie e ho cercato di essere più continua al servizio. A volte tendo un po’ a incantarmi in questo fondamentale, ma fa parte del percorso di crescita intrapreso. Si devono accettare anche i momenti quando l’avversaria gioca meglio, incassare e ripartire per tornare a fare quello che so fare“, ha concluso.