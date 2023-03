PSG, Messi: “Ho avuto difficoltà ad ambientarmi a Parigi. Ritorno col Bayern? Conteranno i dettagli”

A tutto Lionel Messi. Il Campione del Mondo del 2022 con l’Argentina si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale del Paris Saint-Germain. L’ex Barcellona ha rivelato di avere avuto delle difficoltà non piccole ad integrarsi in un nuovo club lo scorso anno, ma di trovarsi bene ormai alla sua seconda stagione in Francia. Queste le parole di Messi ai canali sociali del PSG.

Sulla vittoria della Coppa del Mondo: “Tutto ciò che ho vissuto è stato molto bello, è difficile da spiegare, perché è un sogno di una vita che si è avverato. Abbiamo potuto condividere tutto con il popolo argentino ed è stato un momento che ricorderemo per tutta la vita“.

Sulla finalissima giocata contro il compagno Mbappé: “La finale è stata da infarto anche per noi giocatori. La prestazione di Kylian è stata ottima. Ha segnato tre gol e non poter essere campione è stato qualcosa di pazzesco, di drammatico per lui, ma ha già vinto anche lui. Sa già cosa vuol dire essere Campione del Mondo“.

Sul PSG: “Sì, la verità è che mi sento benissimo. Come ho detto più volte, il primo anno ho avuto difficoltà ad adattarmi al Paris per differenti motivi, ma questa stagione l’ho iniziata in modo diverso con molto entusiasmo sentendomi più a mio agio con il club e con la città. Il mio obiettivo è vincere qui a Parigi con questa maglia. Penso che dopo la partita contro il Marsiglia abbiamo sterzato positivamente la stagione, la squadra è migliorata dopo quella vittoria e stiamo facendo bene e faremo tutto il possibile per provare a girare contro il Bayern Monaco“.

Sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco: “Sarà forse la partita più importante della stagione. All’andata non stavamo attraversando un grandissimo periodo e questo può capitare nel corso di una stagione. In questo ultimo periodo abbiamo vinto alcune partite importantissime e ci stiamo preparando al ritorno con il Bayern. Sarà una partita in cui conteranno tanto i dettagli“.