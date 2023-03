Brasile, incidenti prima di Flamengo-Vasco da Gama: tre feriti e un morto

Prepartita tutt’altro che tranquillo tra i tifosi di Flamengo e Vasco da Gama. Prima del match infatti si sono verificati diversi incidenti, che hanno provocato la morte di un sostenitore e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. Gli scontri sono avvenuti in alcune strade della zona nord di Rio de Janeiro, nei pressi anche dello stadio Maracanà. Proprio vicino a quest’ultimo si è verificata l’uccisione di una persona, al momento dalle generalità sconosciute. Per quanto riguarda invece i feriti gravi, i due uomini probabilmente sono stati colpiti da un’arma da fuoco.