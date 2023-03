Serie C 2022/2023, la Juventus U23 piega 2-1 l’Albinoleffe: Sersanti e Cerri riportano i bianconeri in zona playoff

La Juventus Under 23 supera 2-1 l’Albinoleffe nel match valevole per la trentesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alle reti siglate da Alessandro Sersanti e Leonardo Cerri; inutile il gol ospite messo a referto in pieno recupero da Diego Borghini. In virtù di questo successo i bianconeri torna in zona playoff salendo al nono posto con 41 punti, mentre i bergamaschi restano in piena zona playout a quota 34 insieme al Sangiuliano.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, provando sin da subito a mettere in difficoltà i bergamaschi. Dopo soli 13′, però, Massimo Brambilla è costretto ad effettuare la prima sostituzione della gara a causa dell’infortunio di Palumbo, che viene rilevato da Bonetti. I bianconeri non si fanno scoraggiare dall’episodio e continuano ad attaccare, rendendosi pericolosi soprattutto con Sekulov e Soulé, mentre la formazione ospite scende una strategia più attendista e calcia in porta per la prima volta soltanto al 25′ con Cocco. Al 36′ Raina rischia la frittata non controllando un cross di Doumbia, che per poco non diventa una palla gol per Giorgione. Dopo due minuti di recupero si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa la Juventus Under 23 prova a scuotersi attraverso alcune sostituzioni effettuate dall’allenatore e cerca di sfondare il muro eretto dai bergamaschi con dei cross dal fondo. L’Albinoleffe, dal suo canto, non resta a guardare ma si mostra sempre molto attiva con le conclusioni del solito Cocco. A lungo andare i bianconeri riescono a trovare la rete del vantaggio sugli sviluppi di corner: al 71′ Compagnon calcia dalla bandierina ed Alessandro Sersanti stacca di testa infilando la sfera alle spalle di Offredi. I ragazzi guidati da Claudio Foscarini tentano l’assalto finale, ma sono costretti a rassegnarsi alla sconfitta: la Juventus U23 mette a segno il gol del raddoppio con Leonardo Cerri; inutile la marcatura in pieno segnata in pieno recupero da Diego Borghini.