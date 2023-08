PSG, L’Equipe: Neymar ha lasciato per colpa di Mbappé

Con il trasferimento in Arabia Saudita di Neymar, in Francia scoppia la polemica. L’Equipe ha infatti riportato che il brasiliano non aveva intenzione di lasciare il PSG quest’anno, ma che la decisione sia stata presa dal team a seguito del possibile addio di Mbappé. Il giocatore francese aveva mostrato interesse nei confronti del campionato arabo e la squadra parigina, per non perderlo, avrebbe deciso di cambiare la propria struttura, lasciando spazio solo a uno dei due giocatore. Neymar dunque si è allontanato dal PSG e ora è pronto a lasciare l’Europa.