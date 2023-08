Brasile, il Santos non libera Marcos Leonardo. E intanto annuncia l’acquisto di Rincon

Il Santos continua ad essere protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Innanzitutto per la vicenda Marcos Leonardo, che continua ad essere al centro di questa diatriba che vede coinvolta anche la Roma. La squadra brasiliana domenica giocherà contro il Gremio e gradirebbe che il suo attaccante scendesse in campo, ma il giocatore non si allena da giorni, perché vuole rompere con la società (con cui ha un contratto fino al 2026) e trasferirsi in Italia. Il Santos, che sta lottando per no retrocedere e non ha altre prime punte con cui sostituirlo, non vuole cederlo almeno fino a dicembre e sia il tecnico che il direttore sportivo del club sono stati chiari nel corso degli ultimi giorni.

Intanto la società ha perfezionato l’acquisto di Tomas Rincon, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il centrocampista venezuelano, 35 anni e 37 presenze con la Sampdoria nella stagione scorsa, ha firmato un contratto che lo lega al suo nuovo club fino a dicembre del 2024.