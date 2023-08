Chelsea, nuova avventura per Casadei: ceduto in prestito al Leicester di Maresca

Nuova esperienza per Cesare Casadei, talento del Chelsea e della Nazionale Under 20 che ha conquistato l’argento agli ultimi Mondiali di categoria. L’ex centrocampista dell’Inter, che nella passata stagione aveva indossato la maglia del Reading, è infatti un nuovo calciatore del Leicester, almeno per la prossima annata calcistica. La squadra allenata da Enzo Maresca, retrocessa in Championship, ha annunciato il suo arrivo con la formula del prestito.