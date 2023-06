Psg, dubbio rinnovo Mbappé: il club chiede 200 mln per cederlo

Il Paris Saint Germain aspetta una risposta di Kylian Mbappé per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto fino al 2025. Stando a quanto riportato da Le Parisien, il club francese chiederà 200 milioni di euro per cederlo. Una prospettiva che comunque al momento i vertici del club non vogliono prendere in considerazione anche se hanno chiesto alla madre di Mbappè una decisione rapida, in modo da programmare quanto prima la prossima stagione. Il Psg spera ancora in un ripensamento da parte sua, di sicuro non si lascerà scappare il suo giocatore migliore senza incassare un euro.