Ibrahimovic su Tonali: “E’ pronto per la Premier League”

“Tonali ce la farà. Penso di sì, credo sia pronto al salto nel calcio internazionale. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. E’ cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic sul futuro prossimo di Sandro Tonali, ora impegnato nell’Europeo Under 21, che da poco è diventato un nuovo giocatore del Newcastle.