PSG, Donnarumma: “Non facile lasciare il Milan. Sogno la Champions”

Gianluigi Donnarumma è ritornato a parlare del suo passato al Milan e del suo presente e futuro al PSG. A Milano il portiere dei francesi dovrà tornare per giocare il match di Champions League proprio contro il Diavolo. Quella Champions che Donnarumma ha dichiarato di sognare. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset.

Le parole di Donnarumma: “Qualche errore capita e ne capiteranno altri perché non siamo dei robot ma l’importante è lavorare duramente e andare avanti per la propria squadra. Parigi è bella, all’inizio è stata un po’ dura perché sono uscito dalla mia comfort zone- Io sono sempre stato al Milan, sono cresciuto lì ed è stata dura lasciare il Milan ma ora va molto meglio. Mi sto ambientando, sto imparando la lingua, ho degli amici e sta andando bene. Il mio sogno ancora irrealizzato? Spero di vincere il più possibile, sia con il club che con la Nazionale. Il mio sogno sarebbe quello di vincere la Champions e il Mondiale con l’Italia. Spero di riuscirci un giorno, ce la metterò tutta. Quello sarebbe il massimo“.

Sulla Nazionale: “Abbiamo fatto la storia vincendo l’Europeo. Io ho un ottimo rapporto con Mancini, lo sento spesso e gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Con Spalletti penso che faremo grandi cose perché è un grande allenatore, che fa giocare bene le sue squadre. Ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui. Non lo conoscevo di persona, sapevo che era un grande allenatore ma vedendolo da vicino ho percepito ancora di più la sua grandezza“.

Sulle italiane in Champions: “L’anno scorso il Napoli ha fatto un grandissimo campionato e ha fatto bene in Europa, ha giocato alla grande e potrà dire la sua anche quest’anno anche se è partito un po’ male. Il Milan è molto forte, ce l’abbiamo nel girone e sarà una sfida durissima. L’Inter ha giocato alla pari col City in finale e può dire la sua. La Lazio ha iniziato molto bene pareggiando con l’Atletico Madrid con il gol del mio amico Provedel. Siamo messi bene in Italia“.