Napoli, Kvaratskhelia torna stellare: due pali, un assist, un rigore conquistato e il ritorno al gol contro l’Udinese

Khvicha Kvaratskhelia si riprende la scena. Al 75′ di Napoli-Udinese l’attaccante georgiano ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di diversi mesi dall’ultima volta (era il 19 marzo). Una magia regala il 3-0 ai partenopei: Kvara ruba palla, salta Silvestri con uno scavetto e appoggia in rete a porta sguarnita. Un gol meritato, visto che l’attaccante aveva già colpito due pali e conquistato il calcio di rigore dell’1-0. Dopo il secondo legno colpito, l’attaccante non aveva nascosto la rabbia con un gesto di stizza evidente che ha spinto il ‘Maradona’ a sostenerlo a gran voce. E poco dopo è arrivato il gol del 3-0 e l’assist per la rete di Simeone (4-1). Una buona notizia per Rudi Garcia che ritrova il sorriso. Dopo il caso Osimhen (anche lui in gol), il tecnico francese può finalmente contare sul miglior Kvaratskhelia.